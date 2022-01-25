Son dakika | Bakanlıktan vergi ödemesi için yeni tarih
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını duyurdu.
Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından hayat durma noktasına geldi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, uçak ve otobüs seferleri iptal edildi.
VERGİ ÖDEMESİ TARİHİ UZATILDI
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, ''Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- ABD'ye ait savaş uçağı düştü
- Ünlü oyuncu uçağın içinde 8.5 saat mahsur kaldı
- Metin Uca'dan 'İstanbul Havalimanı' tepkisi
- Vali açıkladı: Çıkışlar yarına kadar durduruldu
- Atık kağıt işçilerine baskın
- 3 bin kişi AVM'de sabahladı
- Bakanlıktan vergi ödemesi için yeni tarih
- İşe dönmek için kampanya başlattı
- Antalya, Mumcu ve Aksoy’u anıyor
- Çin, Fight Club'ın son sahnesini değiştirdi