Son dakika | Bakanlıktan vergi ödemesi için yeni tarih

25 Ocak 2022 Salı, 13:23

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından hayat durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, uçak ve otobüs seferleri iptal edildi.

VERGİ ÖDEMESİ TARİHİ UZATILDI

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, ''Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık" ifadelerini kullandı.