Son dakika | Devre kesici uygulamasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Son dakika haberi... | Borsa İstanbul BIST 100 devre kesici uygulamasıyla haftanın son işlem gününde sert düştü.
BIST 100 endeksinde yaşanan sert kayıp sonrası 16:24'te endekse devre kesici geldi. İşlemler tekrar başladıktan sonra düşüşün devam etmesi üzerine bu defa 16:54'te ikinci devre kesici devreye girdi.
İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin 17:24'te yeniden başlayacağı açıklandı.
SERT DÜŞTÜ
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde gelen sert satışlarla yüzde 7 gerileyerek devre kesici uygulaması devreye girdi.
Endeks tarafında dün rekor işlem hacmi olan seviyeninde üzerine çıkarak 65 milyar TL’ye ulaştı. Viop tarafında ise Aralık vadeli kontratta yüzde 10 geri çekilme ile taban seviyeyi gördü.
KAYIPLAR DERİNLEŞTİ
Son 43 işlem gününde sadece 3 gün gerileyen endekste bugün kayıplar oldukça derinleşti.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- BDDK, bankalar için harekete geçti