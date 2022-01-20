Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

20 Ocak 2022 Perşembe, 14:00

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

PPK açıklamasında, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir."

ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPMIŞTI

TCMB, eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. Banka; eylül, ekim, kasım ve aralık ayında 500 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.

BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Reuters haber ajansının 16 ekonomistle yaptığı ankete göre, TCMB'nin bugün politika faizini sabit tutması bekleniyordu.

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de Merkez Bankası'nın yüzde 14'lük politika faizini değiştirmemesiydi.

''KUR VE FAİZ KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK''

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kur ve faizin kademeli olarak düşeceğini söylemişti.

Erdoğan, dolar/TL kuruna atıfla, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" demişti.

TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirtiyorlar. Daha sonra enflasyonda TL'de değer kaybı olmaz ise yıl sonuna doğru düşüş bekleniyor.

AYNI BANKADAN OLMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TCMB'nin faiz kararı öncesi, döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırılmıştı.