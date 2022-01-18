Son dakika | Dolar yatay seyre geçti (18 Ocak 2022 Salı)
Son dakika haberi | Dolar/TL, güne yatay bir seyir izleyerek başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu haftaki faiz kararı piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın birkaç ay içinde başlaması beklenen faiz artırımlarıda en önemli gündem maddesi olmaya devam etti.
İstanbul serbest piyasada 13,4550 liradan alınan dolar 13,4570 liradan satılıyor. 15,3440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3220 lira olmuştu.
ENFLASYON ENDİŞESİ
TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı. TCMB'nin resmi olarak açıklanan ve açıklanmayan müdahaleleri ile 18.4'ten 10'a yakın seviyelere kadar gerileyen kur düştüğü seviyelerde tutunamadı.
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