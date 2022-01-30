Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor
Denizli’de bir zamanlar tıklım tıklım olan ve araç koymak için yer bulunamayan otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor. Pazara gelerek eli boş dönen yurttaşlar, bu sessizliğin ise artan fiyatlardan kaynaklı olduğunu belirtti.
Denizli’de her hafta pazar günü kurulan otomobil pazarında eski günlerden eser kalmadı. Geçen seneye oranla satışların bir hayli düştüğü pazarda, birçok yer ise boş kaldı. Sabah saatlerinde erkenden gelerek satışa sunulan araçlara bakan yurttaşlar, umduğu fiyatla karşılaşamayınca eli boş döndü.
Araç satıcıları fiyatların değişiklik göstermesiyle ortada bir kararsızlık olduğunu belirtirken, araç fiyatlarının düşmesi beklendiği için satışların gerçekleşmediğini belirtti. Sayılı şekilde araçların satıldığı otomobil pazarlarında, yazın gelmesiyle beraber satışların artması bekleniyor.
“FİYATLAR ÇOK YÜKSEK''
Araç almak için otomobil pazarına gelen ve alamadan geri dönen Kadircan Polat, “Sabah erken saatlerde geldik. Fiyatlar çok yüksek ve umduğumuz gibi çıkmadı. Talepte yok yani, araçları kimse alıp satamıyor. Geçen sene oranla piyasa durgun. Niye böyle olduğunu bizde anlamıyoruz. Bu pazaryeri çok doluydu ama şuanda yarısından fazlası boş” ifadelerini kullandı.
''HERHANGİ BİR ALIM SATIM YOK''
Pazarda otomobilini satan Mehmet Gökçe ise yurttaşların sadece fiyatları sorduklarını belirterek, “Pazar gördüğünüz gibi durgun. Herhangi bir alım satım yok. Fiyatlar yüksek satalım diye geldik ama satış olmuyor. Vatandaş sadece sormaya geliyor” dedi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Ukrayna'ya birlik yerleştirme planımız yok
- 20 yıl önce selasını verdiler, 121. yaşını kutladı
- Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor
- ''Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın''
- Savcıdan 'yetkim yok' açıklaması
- Başbakan Trudeau ve ailesi başkentten çıkarıldı
- Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu
- Kılıçdaroğlu: Tüm trolleri saat 21.00'de bekliyorum
- Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması!
- Eski CHP'li vekil yaşamını yitirdi