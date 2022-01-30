Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor

30 Ocak 2022 Pazar, 15:28

Denizli’de her hafta pazar günü kurulan otomobil pazarında eski günlerden eser kalmadı. Geçen seneye oranla satışların bir hayli düştüğü pazarda, birçok yer ise boş kaldı. Sabah saatlerinde erkenden gelerek satışa sunulan araçlara bakan yurttaşlar, umduğu fiyatla karşılaşamayınca eli boş döndü.

Araç satıcıları fiyatların değişiklik göstermesiyle ortada bir kararsızlık olduğunu belirtirken, araç fiyatlarının düşmesi beklendiği için satışların gerçekleşmediğini belirtti. Sayılı şekilde araçların satıldığı otomobil pazarlarında, yazın gelmesiyle beraber satışların artması bekleniyor.

“FİYATLAR ÇOK YÜKSEK''

Araç almak için otomobil pazarına gelen ve alamadan geri dönen Kadircan Polat, “Sabah erken saatlerde geldik. Fiyatlar çok yüksek ve umduğumuz gibi çıkmadı. Talepte yok yani, araçları kimse alıp satamıyor. Geçen sene oranla piyasa durgun. Niye böyle olduğunu bizde anlamıyoruz. Bu pazaryeri çok doluydu ama şuanda yarısından fazlası boş” ifadelerini kullandı.

''HERHANGİ BİR ALIM SATIM YOK''

Pazarda otomobilini satan Mehmet Gökçe ise yurttaşların sadece fiyatları sorduklarını belirterek, “Pazar gördüğünüz gibi durgun. Herhangi bir alım satım yok. Fiyatlar yüksek satalım diye geldik ama satış olmuyor. Vatandaş sadece sormaya geliyor” dedi.