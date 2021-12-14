Son dakika | Dolar yeniden zirveye yürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dövize satım yönünde müdahaleleri devam ederken, dolar/TL 'deki dalgalanma da sürüyor.
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2-2.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen dünkü doğrudan döviz satış yönlü müdahalesi ile 14.75 zirvesinden 14'ün altına gerilemişti.
Güne 13,83 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru yurtiçi piyasaların açılmasıyla yüzde 3'e varan yükselişle 14,29 seviyesine çıktı.
TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı 14.99 rekoruna göre yüzde 50'yi aştı.
TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.
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