Son dakika | Doları takip eden altın fiyatları da yükselişe geçti (3 Ocak 2022 Pazartesi)

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:41

Altın fiyatları yeni yıla 6 haftanın en yüksek seviyesinde girdi.Piyasalar bugün kabine toplantısı öncesi TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak 2021 enflasyon verilerini izleyecek. 2022'de hükümetin enflasyondaki düşüş beklentisine rağmen enerji başta olmak üzere fiyatı kamu tarafından belirlenen ürünlerde belirgin artışlar yapıldı. Bu artışlardan elektirik ve doğalgazdaki kısmının tüketici enflasyonuna Ocak ayında 2.5-3 puan yükseltici yönde yansıyacağı hesaplanıyor.

Enflasyon verileri öncesi doları takip eden gram altın 798 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın haftayı 783 TL civarında kapatmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 304 TL'den alıcı bulurken, bin 331 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 608 TL'den alınırken, 2 bin 675 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 215 TL'den alınırken, 5 bin 315 TL'den satılmaya başladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Reuters anketine göre, para politikası ve yeni ekonomik model endişeleriyle rekor seviyelerde değer kaybeden TL'nin etkisi ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2021 Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya yükselerek yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ankara'da gıda fiyatlarının aylık yüzde 25 arttığını, yıllık olarak Kasım'daki yüzde 27'den Aralık'ta yüzde 55'e yükseldiğini açıklayan Türk-İş'e göre gıda enflasyonunda en son "Kasım 1987 seçimlerini izleyen Aralık 1987'de" bu denli yüksek bir artış gerçekleşmişti.