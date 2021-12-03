Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı

03 Aralık 2021 Cuma, 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Kasımda aylık bazda yüzde 9,99 artan üretici fiyatları, yıllık yüzde 54,6 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon yüzde 16,82'den yüzde 17,62 seviyesine yükseldi.

ARTIŞIN EN FAZLA YAŞANDIĞI GRUPLAR

Kasım ayında aylık artışın en fazla yaşandığı gruplar; yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.