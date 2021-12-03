Son dakika | Enflasyon rakamlarının ardından dolar fırladı
Son dakika | Kayım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar tekrardan yükselişe geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.
Enflasyon rakamlarının ardından güne 13,60 seviyelerinde başlayan dolar 13,75'e yükseldi.
Aynı dakikalarda euro (avro) ise, 15,55 TL'ye kadar yükseldi.
TL'DE DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ
Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.
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