Son dakika | Erdoğan ve Memur-Sen Başkanı'ndan 'ek zam' görüşmesi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:47

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.