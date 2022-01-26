Son dakika | Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı (26 Ocak 2022)

Son dakika | Amerikan Merkez Bankası Fed küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:59
Son dakika | Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı (26 Ocak 2022)
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Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

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