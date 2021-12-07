Son dakika | Gram altın fiyatlarında yeni rekor
Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazeledi. Gram altında 793 lira olan rekor 795 liranın üzerine taşındı. Çeyrek altın 1300 liraya çıktı. Tam altın ise 5 bin lira barajını da yıktı.
Altın yatırımcıları Omicron varyantının ekonomilerde oluşturacağı etkiye odaklanırken bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentilerle baskılanmaya devam ediyor.
Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazeledi.
Gram altında 793 lira olan rekor 795 liranın üzerine taşındı. Çeyrek altın 1300 liraya çıktı. Tam altın ise 5 bin lira barajını da yıktı.
7 Aralık 2021 altın fiyatları şöyle:
Gram: 787,85
Cumhuriyet: 5.051,00
Yarım: 2.571,00
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