Son dakika | Gram altında sert düşüş (21.12.2021)
Son dakika haberi | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL’yi özendirici açıklamalarının ardından gram altında sert düşüşler yaşandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Türk Lirasını destekleme paketi açıklamasından sonra dolarda sert düşüş görüldü. Dolardaki bu gerileme altın fiyatlarında da kendini gösterdi.
Dolar/TL’nin pazartesi günü 18,36 seviyesine kadar tırmanmasıyla bin TL’nin üzerine çıkan gram altın, TL’yi özendirici önlemlerin açıklanması sonrasında gerileyen dolar kurunu takip ederek 716 TL seviyesinde güne başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Bin 27 TL'den alınan çeyrek altın bin 170 TL satış fiyatıyla güne başladı.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla geçen haftaki kayıplarını silerek haftayı 1.800 doların üzerinde kapatmıştı. 4 haftanın ardından ilk defa haftayı kazançla kapatan ons altın, yeni haftaya düşüşle başlayarak 1.792 dolar seviyesinde işlem görüyor.
OMİKRON TEDİRGİNLİĞİ
Altın fiyatları haftaya 1.800 doların üzerinde başladıktan sonra yatırımcıların Omikron varyantından kaynaklanan belirsizliklere odaklanmasıyla geriledi.
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