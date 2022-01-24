Son dakika | Kripto varlık sağlayıcısı BtcTurk çöktü
Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde erişim sorunu yaşandığını açıkladı.
Türkiye'de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yönelmişti.
Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk'e erişim sağlanmamasının ardından şirket tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
''ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK''
BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" diye belirtti.
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