Son dakika | Dolar dalgalı seyre geçti (24 Ocak 2022 Pazartesi)

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:30

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerini geçen hafta durduran Merkez Bankası'nın (TCMB) bundan sonra önceliğinin TL olacağını açıklaması ardından bu hafta Perşembe günü düzenleyeceği enflasyon raporu haftanın en önemli gündemi olarak izlenecek. Benzer şekilde ABD faiz kararı da yön belirleyici olarak takip edilecek.

İstanbul serbest piyasada 13,4470 liradan alınan dolar 13,4490 liradan satılıyor. 15,2450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2470 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3970 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, yatırımcıların Fed'in bilançosundaki varlıkları azaltacağını açıklaması beklenen politika toplantısı öncesinde satış baskısı altında. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerini geri çağırması, Ukrayna'da olası bir Rus saldırı gerçekleşeceği yönünde endişelere neden oldu.