Son dakika | Merkez Bankası açıkladı: İşte gram altın ve döviz alışında yeni fiyatlar

29 Aralık 2021 Çarşamba, 11:04

Merkez Bankası bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren altın hesaplarından kur korumalı TL mevduat hesaplarına geçiş kapsamında ilk kez açıklanacak gram altın alış fiyatını açıkladı.

Gram altının alış fiyatı 696,44 olarak belirlendi. Öte yandan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, dolar alış fiyatı 12,0342 olurken, euro alış fiyatı 13,5986 olarak belirlendi.