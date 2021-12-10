Son dakika | Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Son dakika | Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13.77'ye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 21,39 oldu. Kasım ayında bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği anketinde enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü izlendi.
TCMB'nin Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti.
Böylelikle veri setinin en sert artışı kaydedildi.
Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.
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