Son dakika | Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

10 Aralık 2021 Cuma, 10:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 21,39 oldu. Kasım ayında bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği anketinde enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü izlendi.

TCMB'nin Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti.

Böylelikle veri setinin en sert artışı kaydedildi.

Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.