Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması

26 Kasım 2021 Cuma, 10:50

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "Finansal İstikrar Raporu" giriş bölümündeki yazısında Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.