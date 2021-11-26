Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Finansal İstikrar Raporu" yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar eldeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 10:50
Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun "Finansal İstikrar Raporu" giriş bölümündeki yazısında Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.


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