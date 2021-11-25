TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan bankacılarla kritik görüşme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TBB üyeleriyle bir araya geldi.
Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılıyor.
Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.
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