Son dakika | Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı (29 Aralık 2021 Çarşamba)
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.
Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.
Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.
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