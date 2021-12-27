Son dakika | Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlarla birlikte dolarda düşüş sürüyor.
Bu adımların arkasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.
YENİ DOLAR RAKAMLARI
Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyuran Merkez Bankası, dolar kurunda alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıkladı.
TL'DE KAYIP YÜZDE 30
TL, Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa süerde yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 30'un altına kadar gerilemiş durumda.
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