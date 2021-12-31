Son dakika | Merkez Bankası'nın dolara üçüncü müdahale miktarı belli oldu
Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinin miktarını açıkladı.
TCMB, geçen hafta 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı.
TCMB, 10 Aralık'ta da yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.
5 KEZ MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU
Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.
Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
15 GÜN SONRA AÇIKLIYOR
Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.
TL'DE KAYIP YÜZDE 44
Bu yıla 7.44'lü düzeylerde başlayan dolar/TL'nin bu sabah güne başladığı 13.3 seviyesinde günü tamamlaması halinde TL'nin 2021 kaybı yüzde 44 seviyesinde olacak.
Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış olacak.
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