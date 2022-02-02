Son dakika | Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Son dakika| Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:53
Son dakika | Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracatı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3'lük artışla 17,6 milyar dolar oldu.

Yılın ilk ayında ihracat yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Muş, "İhracatımız Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret Ocak ayında yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Türk ekonomisi pandemi koşullarında geçen 2021'de ortaya koyduğu üretim ve ihracat başarıları ile potansiyelini teyit etti" dedi.


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