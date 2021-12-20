Son dakika | Patronlar 'dayanamıyoruz' demişti: Akaryakıta bugün dev zam geliyor
Patronların "dayanamıyoruz" açıklaması ve dövizdeki yeni rekorun ardından akaryakıta bugün zam geleceği öne sürüldü.
Dolar kurunun haftaya rekorlar başlamasının ardından akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine bu gece yarısı zam geleceği iddia edildi.
Hükümetin ekonomi politikası ve faiz indirimleriyle TL'de rekor değer kayıpları yaşanırken, döviz bugün yine yükselişe geçti. Sabah saatlerinde güne yeni rekorla başlayan dolar 17,62 Euro ise 19,84 seviyesinde işlem gördü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise dün yaptığı açıklamayla akaryakıta zam geleceğinin sinyalini verdi. EPGİS, “Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. Bu zor günleri beraberce atlatabilmek için EPDK’dan, yaşayacağımız kadar oranda, yani en azından asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjımızın yükseltilmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.
ZAM GELİYOR...
Öte yandan Karar gazetesi sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı son dakika haberinde, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine bir zam daha geleceğini ifade etti.
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