Son dakika | Yıkıcı satış dalgası Bitcoin’i de içine aldı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:33

Haftasonu Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan sert düşüş bireysel yatırımcıların endişesini artırdı. Piyasa uzmanları Bitcoin'de düşüşlerde alım fırsatı temasının geçtiğimiz günler için geçerli bir tema olmadığına dikkat çekti.

Bu durum, küçük yatırımcılar arasında risk toleransları ve aracı kurumlardaki hesap dengeleri konusunda baskıyı artırdı.

YÜZDE 14’LÜK BİR ERİMEYE YOL AÇTI



Kargaşa sırasında güçlü kalabilme istekleri SP 500 Endeksi’nin 2021 yılında yüzde 21’lik bir yükseliş gerçekleştirmesine destek olan düşüşlerde alım yapan perakende yatırımcılar, kayıpların spekülatif köşelerde birikmesinden dolayı, yılın en büyük yaralarının bir kısmını sarıyor. Fed’den gelen şahin dönüş ve Omikron varyantı kripto paraların piyasa değerinde yüzde 10’dan fazla, yeni halka açılan şirketlerinkinde 50 milyar dolar ve sosyal medya yoluyla küçük yatırımcılar arasında popüler olan hisse sepetinde yüzde 14’lük bir erimeye yol açtı.

Günlük işlem yapanların kararlılığı daha önce de test edildi, ancak bu uzun yıllardır, enflasyona ilişkin söylem tonlarını değiştirmeleri risk piyasalarında geçen hafta sert satışlara yol açan merkez bankalarından gelen açık uçlu destek olmadan ilk kez gerçekleşti. Profesyonel spekülatörler, risklerden son 20 yılın en hızlı çıkışını yaparak bunu halihazırda ilan etti.

"DÜŞÜŞLERDE ALIM FIRSATI İŞLEMEDİ"

Bitcoin gibi varlıklardaki büyük düşüşler, bahisçilerin büyük kısmı arasında daha düşük güven için potansiyel yaratıyor. Bu, negatif servet etkisi olarak tanımlanan bir kavram. Hepsi birlikte, kripto para yatırımcılarının işlem yapabilmeleri için hesaplarında, hisse senetlerinin düşmeye başladığı 26 Kasım’a kıyasla, 250 milyar dolar daha az para var.

Miller Tabak + Co. Stratejisti Matt Maley, “Düşüşlerde alım geçen hafta iyi işlemedi, bu nedenle perakende işlem yapanlar biraz geri adım atabilir. Bu yıl arz/talep denkleminin arz tarafından önemli bir rol oynamalarından dolayı, küçük yatırımcıların eksikliği boğalar için istenmeyen bir gelişme” dedi.

Kaynak: Bloomberg

