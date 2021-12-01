Son dakika | Zamlardan sonra bu sefer benzine indirim geldi
Son dakika | Zamların ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş indirim geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine gelen peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yapıldığını duyurdu.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıyacak.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
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