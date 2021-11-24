Benzin ve otogazın ardından ayçiçek yağı fiyatları da fırlayacak
Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. İhalede 1 ton başına ayçiçek yağı fiyatı 1471 dolar olarak belirlendi. Ayçiçek yağı fiyatlarının ilerleyen günlerde fırlaması bekleniyor.
Ayçiçek yağı fiyatları sürekli zamlanırken bir yandan da Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülke konumunda oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. TMO ihalesinde en iyi teklif ton başına 1.471 dolar olarak belirlendi.
TMO tarafından 6 bin tonluk ham ayçiçek yağı ihalesi tamamlandı. BloombergHT'in haberine göre, ihalede en iyi teklif ton başına 1.471 dolar oldu. Söz konusu 6 bin tonluk teslimatın Tekirdağ limanından yapılması öngörülüyor.
Türkiye’de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Dolar kurunun her geçen gün artmasıyla ayçiçek yağı fiyatları ilerleyen günlerde zam geleceği öngörülüyor.
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