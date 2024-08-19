Son dakika... 2024 yılı ikinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi... TÜİK, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre işsiz sayısı 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyreğini kapsayan işsizlik verilerini duyurdu.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan bu dönemde 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,8 seviyesinde sabit kaldı.
KADINLARDA İŞSİZLİK YÜKSEK
İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Genç nüfus içinde (15-24 yaş grubu) işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan artarak yüzde 16,3’e yükseldi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak belirlendi.
Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 49,6’ya yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 67, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 54,4 olarak belirlendi. Erkeklerde bu oran yüzde 72,3, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.
SEKTÖR BAZINDA İSTİHDAM
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, tarım sektöründe 56 bin, inşaat sektöründe 43 bin, hizmet sektöründe ise 157 bin kişilik artış gözlendi. Ancak sanayi sektöründe 50 bin kişilik bir düşüş yaşandı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7’si tarım, yüzde 20,5’i sanayi, yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 58,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.
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