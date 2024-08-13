İngiltere'de işsizlik beklentilerin altında

İngiltere'de nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik beklenmedik şekilde geriledi.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:14
İngiltere'de işsizlik beklentilerin altında
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, işsizlik üç aylık dönemde yüzde 4,2'ye düştü. Beklenti, işsizliğin yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 4,5'e yükseleceği yönündeydi.

Bu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki yıllık artış ise yüzde 5,4 olurken, ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyüme yüzde 4,5 olarak hesaplandı.

HAZİRANDA 100 BİN İŞ GÜNÜ KAYBI YAŞANMIŞTI

Reel (enflasyona göre ayarlanmış) ücretlerdeki artış ikramiyeler hariç yüzde 2,4 ve ikramiyeler dahil yüzde 1,6 oldu.

Öte yandan, haziranda grevler başta olmak üzere iş gücü piyasasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 100 bin iş günü kaybı yaşandı.


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