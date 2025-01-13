TÜİK açıkladı: İhracat miktar endeksinde düşüş!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün sektöründe endeks yüzde 12,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5 yükseldi. Yakıtlarda yüzde 10,1 düşüş kaydedilirken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) artış yüzde 0,1'de kaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Kasım ayında ihracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 12 düşüş görülürken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7, yakıtlarda ise yüzde 16,3 azalma yaşandı. Buna karşılık, imalat sanayi (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 artış gösterdi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE ARTIŞ

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında yüzde 3,3 oranında artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2’lik artış yaşanırken, yakıt endeksinde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayinde ise yüzde 0,9 artış gerçekleşti.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ GERİLEDİ

İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azalma yaşanırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda ise yüzde 10,6 artış kaydedildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKSLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi kasım ayında yüzde 3,5 artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 azalarak 156,6 seviyesine geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla 126,2 seviyesine ulaştı.

DIŞ TİCARET HADDİ GERİLEDİ

Kasım ayında dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak 84,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak ölçülmüştü.