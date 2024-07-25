Son dakika... ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Son dakika haberi... ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
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