Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.

Reuters
13 Eylül 2022 Salı, 15:44
Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı
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ABD'de tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 artış kaydetti.

Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 düşüş kaydedeceğini tahmin ediyordu. ABD Çalışma Bakanlığı temmuz ayında TÜFE'yi yüzde 0 seviyesinde açıklamıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 8.3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 artmıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon temmuz ayında yüzde 0.3 seviyesinde açıklanmıştı.

ENFLASYONUN YÜZDE 0.3 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYORDU

Reuters anketine katılan analistler çekirdek enflasyonun yüzde 0.3 seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.

Çekirdek enflasyon ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 6.1 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Temmuz ayında çekirdek enflasyon yüzde 5.9 seviyesinde açıklanmıştı.


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