Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberleri... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:34
Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 yılı Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Piyasa beklentisi ise bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 seviyesinde geldi. 

Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. 

Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda mart ayında yüzde 5,6 seviyesini gördükten sonraki 5 ayda sürekli düşüş göstermiş oldu.

FED'İN SIKIŞTIRMA YOLUNDA ELİ GÜÇLENDİ

Manşet enflasyonda görülen artışa rağmen, çekirdek enflasyonda yaşanan gerilemenin, Fed'in sıkılaştırma yolunda elini güçlendireceği düşünülüyor.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 geriledi. 

Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış yaşandı.

Ağustos ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 geriledi.


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