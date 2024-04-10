Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:02
Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı
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ABD'nin enflasyon rakamları beklentileri aştı.

ABD’de enflasyon Mart’ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5’e yükseldi. 

Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı. 

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.


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