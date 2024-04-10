Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:02

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:18

ABD'nin enflasyon rakamları beklentileri aştı.

ABD’de enflasyon Mart’ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5’e yükseldi.

Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı.

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.