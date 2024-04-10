Son dakika... ABD enflasyon verileri açıklandı
Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'nin enflasyon rakamları beklentileri aştı.
ABD’de enflasyon Mart’ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5’e yükseldi.
Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı.
Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
- Filistin'den Türkiye açıklaması!
- 'Partinin başında kal' çağrısı