Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e indi. Blinken'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinin ardından Ürdün'e geçeceği bildirildi.
İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların 6. gününde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gitti.
İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek olan Blinken'in, İsrail'in ardından Ürdün'ün başkenti Amman'a geçeceği bildirildi.
Blinken, İsrail ziyareti için ABD'den ayrılmadan önce "İsrail'e destek" mesajı vermişti.
Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip
olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda
askeri yardım çoktan yola çıktı" ifadesinde bulunmuştu.
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