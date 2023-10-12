Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e indi. Blinken'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinin ardından Ürdün'e geçeceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:47
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
Abone Ol google-news

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların 6. gününde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gitti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek olan Blinken'in, İsrail'in ardından Ürdün'ün başkenti Amman'a geçeceği bildirildi.

Blinken, İsrail ziyareti için ABD'den ayrılmadan önce "İsrail'e destek" mesajı vermişti.

Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı" ifadesinde bulunmuştu.


ABD abd dışişleri bakanı Antony Blinken israil

İlgili Haberler

İsrail Sağlık Bakanı: 'Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz'

İsrail Sağlık Bakanı: 'Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz'
NATO: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var'

NATO: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var'

En Çok Okunan Haberler