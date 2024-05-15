Son dakika... ABD'de kritik enflasyon verileri açıklandı

Son dakika... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:52
Son dakika... ABD'de kritik enflasyon verileri açıklandı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesine paralel gerçekleşti.


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