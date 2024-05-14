Son dakika... TCMB Başkanı Karahan: 'Enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için harekete geçmeye hazır olduklarını belirten Karahan, "Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminler konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde" dedi.

TCMB Başkanı Karahan, Kamuda Tasarruf Paketi'nin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını vurguladı.

Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız.

Sosyal refaha yapacağımız en büyük katkı fiyat istikrarına geri dönmeyi sağlamak olacaktır.

Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir."