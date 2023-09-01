Son dakika... ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:36

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:13

Geçen ay 187 bin olarak açıklanan veri 157 bin seviyesine revize edildi. ?

Reuters anketine katılan 72 ekonomist tarım dışı istihdamın ağustos ayında 170 bine artmasını bekliyorlardı.

İş gücüne katılım ağustos ayında yüzde 62.6 seviyesinden yüzde 62.8 seviyesine yükseldi.?

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayı işsizlik oranının yüzde 3.8 seviyesine yükseldiğini açıkladı.??

Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5?? olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3.5 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de ortalama saatlik ücretler ağustos ayında yüzde 0.2 seviyesine geriledi.? Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.4 seviyesinden yüzde 4.3 seviyesine geriledi.