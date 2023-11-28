Son Dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Zonguldak ve Batman'da selden etkilenen hanelere 5'er bin TL yardım yapılacak

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, selzedelere Bakanlık olarak hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

Göktaş, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.