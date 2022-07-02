Son Dakika: Akaryakıta indirim geldi!
Motorine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bugün de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motorine üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.
BENZİN VE LPG KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.
MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ
29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.
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