Son dakika... Akaryakıta KDV zammı geliyor!
Akaryakıta KDV zammı bu gece geliyor. Bu geceden itibaren benzine 40, motorine 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu.
Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 liraya; Ankara'da 27,13 liraya; İzmir'de 27,16 liraya yükselecek.
Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan; Ankara'da 25,67 liradan; İzmir'de ise 25,79 liratan satılacak.
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