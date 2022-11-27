Kulisler hareketli, EYT için tarih işaret edildi: Meclis’e sunulsa bile...

27 Kasım 2022 Pazar, 08:56

Yüzbinlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bekliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik çalışması biten düzenlemenin muhtemelen aralık ayının ilk haftasında Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Ancak 5 Aralık’ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek Meclis’e bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor.

Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.

AKP'li bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde Meclis’e sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.