Son Dakika: Alkolde yeni zamlar geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 13:23
Son Dakika: Alkolde yeni zamlar geliyor
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 15 Mayıs tarihinde alkollü ürünlere zam geleceğini duyurdu.

Aybaş, rakı, votka ve viskilerde yüzde 15-20, şaraplarda ise yüzde 35-40 oranında artış gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:

 


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