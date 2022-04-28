Son Dakika: Alkolde yeni zamlar geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam geleceğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 15 Mayıs tarihinde alkollü ürünlere zam geleceğini duyurdu.
Aybaş, rakı, votka ve viskilerde yüzde 15-20, şaraplarda ise yüzde 35-40 oranında artış gelmesinin beklendiğini açıkladı.
Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:
ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) April 28, 2022
*15 Mayıs 2022* tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde *%15 ile %20*, Şaraplarda ise *%35 ile %40* oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale
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