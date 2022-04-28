Son Dakika: Alkolde yeni zamlar geliyor

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 15 Mayıs tarihinde alkollü ürünlere zam geleceğini duyurdu.

Aybaş, rakı, votka ve viskilerde yüzde 15-20, şaraplarda ise yüzde 35-40 oranında artış gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:

ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj

*15 Mayıs 2022* tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde *%15 ile %20*, Şaraplarda ise *%35 ile %40* oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale