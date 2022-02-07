Son dakika: Altın fiyatlarında son durum (7 Şubat 2022 Pazartesi)

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:21

Piyasalar ise Fed’in baharda art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Son 5 ayın 4’ünde beklentilerin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi, beklentileri aşarak 467 bin olarak gerçekleşirken önceki aylara da yukarı yönlü revize yapıldı.

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL ’deki yükselişe rağmen güne 784 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 281 TL'den alıcı bulurken, bin 301 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 571 TL'den alınırken, 2 bin 602 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 125 TL'den alınırken, 5 bin 183 TL'den satılmaya başladı.