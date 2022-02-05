Dünyaca ünlü banka açıkladı: Yeni dolar krizi kapıda
Yatırım bankası Morgan Stanley, 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.
Küresel olarak enflasyonda gözlenen artışın ardından Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası koronavirüs döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri çekeceklerinin sinyalini vermişti.
Federal Reserve'ün bu yıl 5 defa faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler de yükseldi. İngiltere Merkez Bankası da üç ay içerisinde ikinci defa faizleri artırdı. Morgan Stanley analistleri ise bu dört büyük bankanın bilançolarının mayıs ayında zirve yaparak inişe geçeceğini belirtti.
2,2 TRİLYON DOLAR PİYASADAN ÇEKİLECEK
Yaşanan gelişmelerin ardından Morgan Stanley, dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaşmaya hazırlandığını belirterek önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.
4,5 KAT DAHA FAZLA OLACAK
Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsi fonlama uygulamasına atıfta bulunarak "Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun Fed'den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
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