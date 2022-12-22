Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:21

Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023 yılında asgari ücretinin ne olacağı da merak konusu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 asgari ücret zammını belirlemek için üç kez toplandı.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, üçüncü toplantıda 9 bin TL’nin altında bir rakamı kabul etmeyeceğini belirtti. İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi. AKP kulislerinde önceki gün ücret için 8 bin 750 lira konuşulurken Erdoğan’ın açıklaması sonrası bu kez 8 bin 200 lira dile getirilmeye başlandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti bugün (22 Aralık) açıklaması bekleniyor. Asgari ücretin saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Erdoğan, bugün saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, saat 13.00'te AKP Genel Merkezi'nde MKYK ve 15.30'ta MYK toplantılarına başkanlık edecek.