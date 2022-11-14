Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tarih belli oldu
Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.
Habertürk'ün haberine göre, 6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak.
Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
7 milyondan fazla yurttaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.
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