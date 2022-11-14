Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tarih belli oldu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:26

Habertürk'ün haberine göre, 6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak.

Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla yurttaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.