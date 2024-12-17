Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:10

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:22

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Önceki iki toplantıda asgari ücretle ilgili bir rakam telaffuz edilmedi.

İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakam konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Ağar, “Geçmiş yıllarda birinci, ikinci ve üçüncü toplantılarda rakam belirlenmezdi. Son toplantının bitimine 10 dakika kala ücret açıklanırdı. Bu süreçte hiçbir yaptırım gücümüz olmuyordu. Bu nedenle işveren ve hükümet temsilcilerinden bir rakam açıklamalarını istedik. Ancak yine bir rakam belirtilmedi” dedi.

TÜRK-İŞ’in neden rakam açıklamadığı konusunda ise Ağar, “Biz parayı veren değil isteyen tarafız” ifadelerinde bulunmuştu.

'İŞÇİLER TALEPLERİNİ NETLEŞTİRECEK'

Komisyonda işçiyi temsilen bulunan 4 çalışana ilişkin de bilgi veren Ağar, “Bu arkadaşlarımız bakanlığa resmi olarak bildirilen komisyon üyeleri. İlk toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar, ikinci toplantıda da görüşlerini paylaştılar. Bu süreçte arkadaşlarımız, TÜRK-İŞ’e bir belge sunacak. 'Şu asgari ücreti talep ediyoruz, bu rakamın altını kabul etmiyoruz' diyecekler. Ancak henüz bu belgeyi almadık, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜZAKEREYE OLANAK KALMADI

Toplantıya asgari ücretli işçi olarak katılan gazeteci Sezer Özseven, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Toplantıda ‘teklif getirin’ diye söyledik, ısrar ettik. Ancak gelmedi. Ben de söz aldım ‘Madem her şey güzel, ekonomi büyüyor, bundan işçi ne kadar pay alacak? Enflasyon ortada. Buna göre teklif yapılsın’ dedim” bilgisini paylaştı. Özseven, teklif üçüncü toplantıya kaldığında müzakere olanağı da kalmadığına dikkat çekti.

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