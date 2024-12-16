YRP'li Suat Kılıç asgari ücret tekliflerini söyledi: 'Veremeyecekleri ortada...'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:10

Güncelleme: 16.12.2024 - 18:10

Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki süreci takip ettiklerini belirten Kılıç, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam temaslarını dikkatle takip ettik. Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bulunmasından, Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından gurur duyarız" diye konuştu.

"VEREMEYECEKLERİ ORTADA..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki toplantılarıyla ilgili de "Bu ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.