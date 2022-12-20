Son Dakika... Asgari ücrette 3'üncü toplantı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak?

20 Aralık 2022 Salı, 14:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşülecek.

İşçi ve işveren kesiminin üçüncü toplantıda masaya ilk kez rakamla gelmesi bekleniyor.

TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 'RAKAMLAR BUGÜN NETLEŞECEK'

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi.

Bilgin, "Esas problem şudur. Enflasyon şartlarında emekçilerin enflasyonun baskısından onları kurtaracak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra işverenin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin belirlenmesi" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri işçinin ‘zam artı vergi dilimi’ talebi, işverenin ‘enflasyon artı refah payı’ teklifiyle başladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığını açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlatacaklarını açıkladı.

Bu açıklamayla, Türk-İş'in yüzde 41.5 ve altındaki bir zam oranını kabul etmeyeceği kesinleşti.

Türk-İş'in 8 bin TL (yüzde 45.5), 8 bin 250 TL (yüzde 50) ya da 8 bin 500 TL (yüzde 54.5) gibi teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

İŞVERENLERİN TEKLİFİ 7 BİN 500 DÜZEYİNDE

Pazarlık masasında işveren temsilcilerinin 6 aylık enflasyon artı 10-15 puan refah payı formülünü gündeme getirmeleri bekleniyor.

Bu da TÜFE+15 refah payıyla bile zam teklifinin yüzde 30-35 civarında kalacağını, işverenin en fazla 7 bin 425 TL gibi bir rakamda pazarlık yürüteceğini gösteriyor.

Ancak bu yıl asgari ücreti pazarlık masasından çok seçim atmosferinin belirleyeceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7 BİN 845 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklamada, ”İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu” denildi.

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR?

Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 45 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 8 bin TL'ye yükselecek. İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.